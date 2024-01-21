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İsrail Güçleri İki Filistinlinin Evini Patlayıcılarla Yıktı - Son Dakika
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İsrail Güçleri İki Filistinlinin Evini Patlayıcılarla Yıktı

El İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evleri patlayıcılarla yıktı. İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Ras el-Cura ile Bir el-Mahcer beldelerine baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı. İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor.

İsrail Güçleri İki Filistinlinin Evini Patlayıcılarla Yıktı
21.01.2024 - 11:17,
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El İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri iki Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Ras el-Cura ile Bir el-Mahcer beldelerine bu sabah çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı.

İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu.

Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi 16 Kasım 2023'te Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor.

Kaynak: AA
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Batı Şeria, İsrail, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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