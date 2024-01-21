İsrail Güçleri İki Filistinlinin Evini Patlayıcılarla Yıktı

El İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdükleri iki Filistinlinin evini patlayıcılarla yıktı.
İsrail ordusu, El Halil kentine bağlı Ras el-Cura ile Bir el-Mahcer beldelerine bu sabah çok sayıda askerle baskın düzenleyerek bazı evleri kuşatma altına aldı.
İsrail güçlerince kasım ayında öldürülen Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi'nin ailelerine ait evi kuşatan askerler, yerleştirdiği patlayıcılarla iki evi havaya uçurdu.
Nasr ve Abdulkadir el-Kavasmi 16 Kasım 2023'te Kudüs'ün güneyindeki askeri kontrol noktasında İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.
İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlilere verdiği cezaların yanı sıra evlerini de patlayıcılarla yıkıyor.
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