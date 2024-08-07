İsrail Güçleri ile Filistinliler Arasında Yıkım Olayı

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İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Çölü'ndeki Um Batın köyünde ruhsatsız olduğu iddiasıyla bir evi yıkmak için gelen İsrail güçleri ile Filistinliler arasında olay çıktı.

Çok sayıda İsrail polisi, Filistinli Salim Ebu Kef'in evini yıkmak için Um Batın köyüne baskın düzenledi.

İsrail güçleri evin etrafını çevirirken, sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülere göre, bölge sakinleri, İsrail polisinin eve doğru ilerlemesini engellemek için araç lastiklerini ateşe verdi.

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Yusuf Atuna, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Halk, yıkımı önlemek için evin içinde oturma eylemi yapıyor." ifadesini kullandı.

Yıkımın durdurulması için Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını belirten Atavane, "yıkıma son verilmesi ve köylerdeki halkla diyalog kurulması gerektiğini" vurguladı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada ise "emniyet güçleri, Um Batın'da inşa edilen kaçak bir binanın idari yıkım emrinin uygulanması için İsrail Arazi Kurumu'na desteğe devam ediyor" denildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise İsrail Meclisi'ndeki Arap Milletvekili Velid Hevaşile'nin açıklamasına yer verildi.

Hevaşile, İsrail Arazi Kurumu'nun bölge sakinlerinin evlerini yıkma kararını "çılgınca" şeklinde nitelendirdi.

Um Batın köyünde bulunan Hevaşile, kararın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in ülkedeki Filistinlilerin evlerini yıkma yönündeki "kirli ve faşist politikasıyla" uyumlu olduğunu belirtti.

Um Batın, İsrail makamlarınca tanınmayan, resmi olarak varlığı kabul edilmeyen köylerden biri. İsrail bu köylere elektrik, su, altyapı, eğitim ve sağlık gibi kamu hizmetleri sağlamıyor.

İsrail makamları, mayıs ayında Necef Çölü bölgesinde "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle 47 evi yıkmış, 500 Filistinli bedeviyi evsiz bırakmıştı.