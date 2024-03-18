İsrail ordu güçlerinin, Gazze'nin batısındaki Eş-Şifa Tıp Kompleksi'ne (Şifa Hastanesi) insansız hava araçları (İHA) ve yoğun silah sesleri eşliğinde düzenlediği baskında ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail tankları ve askeri araçları, yoğun ateş koruması altında aniden Gazze şehrinin batısındaki bölgelere girerek binlerce yerinden edilmiş, hasta ve yaralının bulunduğu Şifa Hastanesi'ni kuşattı, hastanenin bazı kısımlarını top mermileri ve İHA'lar ile hedef aldı.
Baskından önce yerinden edilenlerin bazıları hastaneyi terk etmeyi başarırken, İsrail güçlerinin hastaneyi hedef alması ve içeriye ateş açması yerinden edilmiş kişilerden bazılarının ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Şifa Hastanesi'ne Baskın Düzenledi, Ölü ve Yaralılar Var - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 22 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu suç örgütü üyelerine ait dijital materyal, altın, döviz ve Türk lirasına el konuldu.
Rize'nin Fındıklı ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, hobisi olarak inşaat işleriyle uğraşmaya başladı. Uzunhasanoğlu, 150 yıllık gürgen ağacının gövdesine kendi emeğiyle 2+1 ev yaparak şaşkınlık yarattı. Tamamen ahşaptan yapılan ev, görenleri hayrete düşürüyor. Uzunhasanoğlu, evi yaparken hiçbir ustanın yardımını almadığını ve kafasındaki hayali keserle uyguladığını belirtti.
Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor. TEM Otoyolu'nun Kandıra-Doğu İzmit kavşakları Alikahya mevkisinde alt geçit çalışmaları yapılıyor. Uşak çevre yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamette şerit daraltması ve aktarması yapılarak, ulaşım ikişer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor. Antakya-Reyhanlı yolunun 17-22. kilometreleri Demirköprü mevkisinde yağışlardan oluşan hasarları giderme çalışmaları nedeniyle sadece küçük araçların geçişine izin veriliyor. Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpünde yapılan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer tüpten iki yönlü sürdürülüyor. Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun Hopa-Sarp istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Antalya-Manavgat yolunun muhtelif kesimlerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Zonguldak-Devrek yolunun 4-5. kilometresindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla Zonguldak istikameti kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Akşehir-Yunak yolunun 62-67. kilometresindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Apple, Avrupa Birliği'nde yaşadığı sorunların ardından şimdi de ABD Adalet Bakanlığı'nın radarına takıldı. Bakanlık, Apple'a yönelik antitröst davası açmaya hazırlanıyor ve şirket rekabeti kısıtladığı iddiasıyla suçlanıyor. Apple ise davayı temelsiz buluyor ve galip çıkacağına inanıyor.
Apple, iPhone'larda ekran deneyimini geliştirmek için ekran altı Face ID teknolojisini test ediyor. Ancak son sızıntılar, kullanıcıların bu özelliği beklemek zorunda kalacağını gösteriyor. Apple'ın yol haritasına göre, ekran altı Face ID teknolojisi 2027'de piyasaya sürülecek iPhone'larda yer alacak.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Operasyon sonucunda 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında; Van'da Seyithan Durdu'nun (düzensiz göçmen kaçakçısı organize suç örgütü), Gaziantep'te Abdulmuttalip Kurtoğlu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü), Kırklareli'nde Doğan Sabuncu'nun (nitelikli dolandırıcı organize suç örgütü) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı.
Van, Gaziantep ve Kırklareli merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-12' operasyonlarında, 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 22 şüpheli yakalandı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 515 gram metamfetamin, 186 gram skunk, 1 kilo 433 gram kubar esrar, 361 gram kenevir tohumu, 430 adet uyuşturucu hap, 450 gram ateş buz, 8 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 2 adet tabanca ve 39 adet fişek ele geçirildi.
Jandarma tarafından Van, Gaziantep ve Kırklareli'de eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-12' operasyonlarında, düzensiz göçmen kaçakçılığı, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlara karışan 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşları da dahil olmak üzere toplam 22 şüpheli yakalandı.
Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti. Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelir kaybına uğradıkları gerekçesiyle şirkete dava açmıştı. Anlaşma, ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olarak kaydedildi.
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