İsrail Güçleri Tarafından Düzenlenen Baskında 6 Filistinli Öldürüldü

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TULKERİM, 5 Mayıs (Xinhua) -- Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesine İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskının ardından enkazı inceleyen Filistinliler, 4 Mayıs 2024.

Filistinli sağlık ve güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre, İsrail güçleri Cumartesi günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Deyr el-Ğusun beldesine düzenlediği baskında en az 6 Filistinliyi öldürdü.

Filistin'deki güvenlik kaynakları, İsrail askerlerinin kasabadaki bir evi 15 saatten fazla bir süre boyunca kuşattığını ve bu sırada evi çok sayıda top mermisiyle vurduğunu bildirdi. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)