İsrail Güçleri Tarafından İnfaz Edilen Baba ve Oğlunun Cesetleri Bulundu - Son Dakika
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İsrail Güçleri Tarafından İnfaz Edilen Baba ve Oğlunun Cesetleri Bulundu

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede, infaz edilen bir baba ile oğlunun çürümüş haldeki cesetleri bulundu. AA kameramanı, bölgede bulunan bir ilkokulun yakınında günler sonra bulunan cesetleri görüntüledi. Gazzeli bir tanık, baba ile oğlunun İsrail güçleri tarafından infaz edildiğini ve infazdan önce giysilerinin değiştirildiğini belirtti. İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri infaz ettiğine dair görüntüler ve haberler sosyal medyada sıklıkla paylaşılmaktadır.

08.03.2024 00:01
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Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede İsrailliler tarafından infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş haldeki cesetleri bulundu.

AA kameramanı, Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede yer alan bir ilkokulun yakınında günler sonra bulunan çürümüş haldeki biri çocuk iki cesedi görüntüledi.

Bölgede saldırılar nedeniyle tahrip olmuş yapıların arasında AA kameramanına konuşan bir Gazzeli, baba ile oğlunun günler önce İsrail güçleri tarafından infaz edildiğini ve infazdan önce askerler tarafından giysilerinin değiştirildiğini anlattı.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri infaz ettiğine dair görüntüler ve haberler sosyal medyada sıklıkla yer buluyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güçleri Tarafından İnfaz Edilen Baba ve Oğlunun Cesetleri Bulundu - Son Dakika

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