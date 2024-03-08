Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede İsrailliler tarafından infaz edilen bir baba ile oğulun çürümüş haldeki cesetleri bulundu.
AA kameramanı, Han Yunus kentinde İsrail güçlerinin çekildiği bölgede yer alan bir ilkokulun yakınında günler sonra bulunan çürümüş haldeki biri çocuk iki cesedi görüntüledi.
Bölgede saldırılar nedeniyle tahrip olmuş yapıların arasında AA kameramanına konuşan bir Gazzeli, baba ile oğlunun günler önce İsrail güçleri tarafından infaz edildiğini ve infazdan önce askerler tarafından giysilerinin değiştirildiğini anlattı.
İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde savunmasız sivilleri infaz ettiğine dair görüntüler ve haberler sosyal medyada sıklıkla yer buluyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Güçleri Tarafından İnfaz Edilen Baba ve Oğlunun Cesetleri Bulundu - Son Dakika
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