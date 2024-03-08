İsrail Güçleri Tarafından İnfaz Edilen Baba ve Oğlunun Cesetleri Bulundu

Nothing Phone (2a) Türkiye'de Tanıtıldı: Fiyatı ve Özellikleri

Nothing, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nothing Phone (2a)'yı Türkiye'de resmi olarak tanıttı. Çift 50 Megapiksel arka kamera ve MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemcisi gibi özellikleri ile dikkat çeken Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatı nihayet belli oldu. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran sunuyor. RAM ve depolama seçenekleri 8GB + 128GB, 8GB + 256GB ve 12GB + 256GB şeklinde. Kamera tarafında, ana kamera 50 Megapiksel OIS ve EIS desteği, f/1.88 diyafram ve 1/1.56 inç sensör boyutuna sahip. İkincil kamera 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ise f/2.2 diyafram açıklığı ve 114 derecelik geniş görüş alanı sunuyor. Nothing Phone (2a) Türkiye fiyatları ise 8 GB RAM, 128 GB depolama için 19.999 TL ve 12 GB RAM, 256 GB depolama için 21.999 TL olarak belirlendi.