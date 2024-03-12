İsrail Güçleri Tulkerim'de Bir Filistinliyi Öldürdü

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İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde bir Filistinliyi gerçek mermiyle ateş açarak öldürdüğü bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, sivil bir araç kullanan İsrail özel kuvvetlerinin, Tulkerim kentinin kuzeyinde bir mağazanın içinde bulunan Filistinli iki gence doğrudan ateş açarak ağır yaraladığı belirtildi.

Haberde, saldırıda ağır yaralanan, Cenin kentinin güneyindeki Arrabe köyü sakinlerinden Filistinli genç Muhammed Cafer Mustafa Cebr'in daha sonra hayatını kaybettiği aktarıldı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada da Tulkerim yakınlarındaki bir mağazada bacağından ağır yaralanan bir kişinin Tulkerim Devlet Hastanesi'ne getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin mağazada yaralanan diğer kişiye ulaşmasını engellediği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ölen Filistinli sayısı 426'ya yükselirken, yaklaşık 4 bin 700 kişi yaralandı.