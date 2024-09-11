İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Baskınları - Son Dakika
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İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Baskınları

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda halkı zorla yerinden ettiği ve altyapıya zarar verdiği bildirildi. İsrail'in yıkımlarla kampı yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkarmaya çalıştığı belirtildi.

11.09.2024 00:16
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İsrail güçlerinin, baskınlarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Tulkerim Mülteci Kampı'nda halkın çoğunu zorla yerinden ettiği ve iş makineleriyle altyapıya da zarar verdiği bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Tulkerim Mülteci Kampı Hizmetler Komitesi Başkanı Faysal Selame, İsrail'in devam eden baskınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tulkerim Mülteci Kampı'nda şu anda saldırı ve zorla yerinden etmenin sürdüğünü söyleyen Selame, şunları kaydetti:

"Bu kez işgalci güçlerin en zor baskınına tanıklık ediyoruz. Nitekim kamp sakinlerinin çoğu zorla evlerinden çıkarıldı. Kampın güneyindeki El-Mukataa Mahallesi'nden başlayan ve kuzeydeki El-Medaris Mahallesi'ne kadar devam eden alanda zorla evlerinden çıkarılan halk, sonu belli olmayan zorlu bir göçe maruz bırakılıyor."

Köpekler eşliğinde evlere baskın düzenleyen İsrail güçlerinin kadın ve çocukları korkutarak evlerinden çıkmaya zorladığını dile getiren Selame, bazı evlerin askeri karargah yapıldığını veya keskin nişancılar konuşlandırıldığını aktardı.

Selame, zorla boşaltılan bazı evlerin İsrail güçlerince ateşe verildiğini, iş makineleriyle de hem altyapının hem de bazı evlerin yıkıldığını belirtti.

Filistinli yetkili, İsrail'in yaptığı bu yıkımlarla Tulkerim Mülteci Kampı'nı yaşanılabilir bir yer olmaktan çıkarmaya çalıştığını vurguladı.

İsrail güçleri, bazı gençleri "canlı kalkan" olarak kullandı

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin, Tulkerim Mülteci Kampı'nda bazı gençleri gözaltına aldığı gibi sokaklarda bazı gençleri "canlı kalkan" olarak kullandığı belirtildi.

İsrail'in iş makineleriyle Tulkerim Mülteci Kampı'nın Hammam, Şuheda, Mukataa, Rubaiye, Belavine, Ganim ve Medaris mahallelerindeki altyapıyı tahrip ettiği, kampta hava destekli şekilde devam eden baskına takviye güçler geldiği aktarıldı.

- Tulkerim'deki Filistin Kızılayı ambulans merkezine baskın

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, Tulkerim'de devam eden İsrail baskını sırasında yaralanan 5 Filistinliye müdahale edildi.

Yaralılar arasında bir gönüllü sağlık görevlisinin de bulunduğu aktarılan Filistin Kızılayı açıklamasında, "İşgal güçleri Tulkerim'deki Filistin Kızılayı ambulans merkezine baskın düzenleyerek çalışanların dışarı çıkmasını istedi." ifadesi kullanıldı.

Filistin Kızılayı daha sonra bir açıklama daha yaparak, ambulans merkezi baskını sırasında 2 Kızılay çalışanının İsrail güçlerince gözaltına alındığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentine düzenlediği baskında biri kadın 2 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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