İsrail Güçleri Umm el-Hayr'a Baskın Düzenledi
İsrail kuvvetleri, Batı Şeria'da yerleşimci protestosu sırasında Umm el-Hayr'da baskın yaptı.
EL HALİL, 29 Temmuz (Xinhua) -- İsrail güçleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde yer alan Umm el-Hayr kasabasına baskın düzenledi. Baskın, İsrailli yerleşimcilerin şiddetini protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteri sırasında gerçekleştirildi, 28 Temmuz 2026. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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