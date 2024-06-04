İsrail Güçleri Ürdün Sınırında Sızmaya Çalışan Kişiyi Öldürdü

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İsrail güçlerinin Ürdün sınır bölgesinden sızmaya çalışan bir kişiyi öldürdüğü bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, bugün öğleden sonra bir kişinin Ürdün sınırındaki tel örgüleri geçmeye çalıştığının görüldüğünü ve söz konusu kişinin İsrail kuvvetlerince "etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

Söz konusu olaya ilişkin Ürdün makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.