İsrail'in Nablus baskınında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Nablus baskınında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 8'e yükseldi

İsrail\'in Nablus baskınında ölü sayısı 3\'e, yaralı sayısı 8\'e yükseldi

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentine yaptıkları baskında öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 8'e yükseldi. Baskında göğsünden yaralanan Ahmed Ömer el-Hıdır'ın da yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail askerlerinin Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradıkları ve kız kardeşinin düğününe katıldığı sırada baskın yaparak öldürdükleri ifade edildi. Öldürülen Filistinlilerin sayısı 525'e yükseldi.

04.06.2024 01:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Nablus kentine yaptıkları baskında öldürülen Filistinlilerin sayısı 3'e, yaralı sayısı ise 8'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Nablus baskınında İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu göğsünden yaralanan Ahmed Ömer el-Hıdır'ın (30) da yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Bakanlık daha önce yaptığı açıklamada, Nablus'ta Filistinlilerin kaldığı Balata Mülteci Kampı'na İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında 23 yaşındaki Adem Selahaddin Ferrac'ın ve 28 yaşındaki Mutez Halid Nablusi'nin de öldürüldüğü, naaşların Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine getirildiği ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İsrail askerlerinin, öldürdükleri Filistinli genç Ferrac'ı kanlar içinde sürükleyerek cesedine el koydukları görüldü.

Öte yandan ???????İsrail askerlerinin Filistinli Ferrac'ı uzun süredir aradıkları ve kız kardeşinin düğününe katıldığı sırada baskın yaparak öldürdükleri belirtildi.

Pazartesi günü Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 3'e çıkarken, açılan ateş sonucu yaralanan 8 Filistinlinin ise tedavi için bölgedeki hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 525'e yükseldi.

Kaynak: AA

Doğu Kudüs, Batı Şeria, Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Nablus baskınında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:13 Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı Uzun bir süre sonra ilk kez görüntülenen Meral Akşener, yeni saçıyla ortaya çıktı
21:05 Ateşkes bilmecesi Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze’ye oluyor Ateşkes bilmecesi! Netanyahu ile Biden birbirini yalanladı, olan yine Gazze'ye oluyor
21:05 Araç sahipleri dikkat LPG’ye indirim, motorine zam geliyor Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim, motorine zam geliyor
20:53 Komşu ülkeden atılan roketler İsrail’i cehenneme çevirdi Komşu ülkeden atılan roketler İsrail'i cehenneme çevirdi
22:27 Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı Kripto para operasyonunda 47 tutuklama Aşkım Kapışmak da gözaltına alınmıştı! Kripto para operasyonunda 47 tutuklama
22:23 Esenyurt’ta mide bulandıran görüntüler Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler! Dükkanına gelen çocuğu dövdü, yetmedi annesini taciz etti
22:13 Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:40 Küçükçekmece’de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın sahibi tutuklandı
21:31 Kilis’te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı Kilis'te ilginç gösteri: Köpek kostümü giyen adam hüngür hüngür ağladı
21:09 Real Madrid, PSG’den ayrılan Kylian Mbappe’yi kadrosuna kattı Real Madrid, PSG'den ayrılan Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı
19:23 Eşini evde başkasıyla yakaladı İkisini de öldürüp intihar etti Eşini evde başkasıyla yakaladı! İkisini de öldürüp intihar etti
19:06 Elazığ’da halk otobüsünde yolcular birbirine girdi Elazığ'da halk otobüsünde yolcular birbirine girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 02:38:09. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Nablus baskınında ölü sayısı 3'e, yaralı sayısı 8'e yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement