İsrail Güçlerinin Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Güçlerinin Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi. El Halil'deki saldırıda 2 Filistinli, Tulkerim'deki saldırıda ise 5 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

23.07.2024 12:50
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İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil ve Tulkerim kentlerinde düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçlerinin güneydeki El Halil yakınlarındaki Sair beldesine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca İsrail askerlerinin kuzeydeki Tulkerim kentinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir kadın hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansında yer alan habere göre, kuzeydeki Tulkerim Mülteci Kampı'nın El-Hamam Mahallesi'ne insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Tulkerim kentine ve mülteci kampına yoğun saldırı başlatmıştı. İHA'ların kullanıldığı saldırı askeri araçlar ve buldozerle takviye edilmişti.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Tulkerim'de altyapıyı tahrip etmeye, sokakları ve dükkanları buldozerlerle yıkmaya başlamıştı.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail'in Tulkerim'de düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler arasında biri Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından diğeri Fetih Hareketine bağlı Aksa Şehitleri Tugaylarından olmak üzere iki önde gelen yöneticinin olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 585'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Güçlerinin Saldırılarında 7 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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