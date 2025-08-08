İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Planını Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Planını Onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Planını Onayladı
08.08.2025 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze'de askeri kontrolü ele geçirme planını onaylarken, rehineler için protestolar sürüyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze kentinde askeri kontrolü tamamen ele geçirme planını onayladı. Rehine yakınları ise karara tepkili.İsrail Güvenlik Kabinesi Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından sunulan Gazze Şeridi'ni işgal planını gece yarısı onayladı. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, planın İsrail ordusunun Gazze şehrinin kontrolünü ele geçirmesini öngördüğü ve savaş bölgeleri dışındaki sivil halka insani yardım sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Güvenlik Kabinesi'nin Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmek için beş ilkeye çoğunluk oyuyla karar verdiği duyuruldu.

Buna göre Hamas'ın silahsızlandırılması, tüm rehinelerin canlı veya ölü olarak iadesi, Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması, Gazze Şeridi'nde İsrail'in güvenlik kontrolünün sağlanması ve Gazze'de Hamas ile Filistin Özerk Yönetimi'ne bağlı olmayan bir sivil idarenin kurulması hususları benimsendi.

Açıklamada ayrıca, kabinede yer alan bakanların "büyük çoğunluğunun", kendilerine incelenmek üzere sunulan bir alternatif planın, ne Hamas'ı yenmeye ne de rehineleri kurtarmaya uygun olmadığı görüşünü dile getirdiği bildirildi olduğu belirtildi. Ancak bu konuda ayrıntı verilmedi.

Güvenlik kabinesi, Perşembe öğleden sonra Gazze Şeridi'nde atılacak adımları görüşmek üzere toplanmıştı. Toplantı Netanyahu ile İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir arasında görüş ayrılıkları olduğu yönündeki spekülasyonların gölgesinde başladı.

Genelkurmay Başkanı Zamir'in daha önce kapalı kapılar ardında, genişletilmiş bir askeri operasyona, Hamas'ın elindeki rehinelerin hayatını tehlikeye atacağı gerekçesiyle sıcak bakmadığını ifade ettiği öne sürülmüştü.

Çarşamba günü ise İsrail Silahlı Kuvvetleri, kuzeydeki Gazze şehrinin bazı bölgeleri ve güneydeki Han Yunus şehri için yeni bir tahliye çağrısı yayınlamış, bir ordu sözcüsü de, kara kuvvetlerinin bu bölgelerde çatışmaların kapsamını genişletmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Kudüs'te rehineler için protesto

Perşembe akşamı, Netanyahu'nun Kudüs'teki konutunun önünde toplanan yüzlerce kişi Hamas'a karşı yürütülen savaşın sona ermesi ve Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin geri getirilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Protestocular arasında eski rehineler Şaron Cunio ve Yehud Arbel de yer aldı. Cunio ve Arbel, taşıdıkları pankartlarda Gazze Şeridi'nde rehin tutulan eşlerinin serbest bırakılmasını talep etti.

AFP haber ajansının konuştuğu bazı protestocular, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonunun genişletilmesinin hayatta kalan rehineler için tehlikeli sonuçları olacağı konusunda endişelerini dile getirdi. Gösteriye katılan Şaron Kangasa-Cohen, "Rehineleri evlerine geri getirmenin tek yolu, savaşı sona erdirmek, rehinelerin ve bu korkunç çatışmayı yaşayan herkesin, yani Gazze sakinleri, askerler, aileler ve hepimizin acılarına son vermek" dedi.

İslamcı Filistin örgütü Hamas ve müttefik grupların 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği acımasız saldırının üzerinden neredeyse iki yıl geçmesine rağmen, 49 rehine hala Gazze Şeridi'nde tutuluyor. İsrail ordusunun tahminlerine göre, rehinelerin 27'si hayatta değil. Hamas İsrail'e saldırılarında bin 200 kişiyi öldürmüş, 250'den fazla kişiyi de kaçırmıştı.

Avustralya'dan İsrail'e tepki

İsrail'in Gazze'deki operasyonlarnını genişletme kararına uluslararası toplumdan tepkiler geldi.

Avusturya İsrail'i, Gazze Şeridi'nde askeri kontrolü ele geçirme kararı konusunda uyardı. Dışişleri Bakanı Penny Wong, bu planın bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştireceğini belirterek, insanların sürekli yerlerinden edilmesinin insan haklarına aykırı olduğunu kaydetti. Avustralyalı Bakan kalıcı barışın ancak iki devletli çözüm ile sağlanabileceğine vurgu yaptı. Ancak Avustralya, müttefiki olan İngiltere ve Kanada'nın aksine henüz Filistin'i tanıyacağına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

AFP,dpa/ TY,ET

Kaynak: Deutsche Welle

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Planını Onayladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerci mahkemede suçu bakın kime attı
Ünlü AVM’de korku dolu anlar Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı Ünlü AVM'de korku dolu anlar! Şarjörü boşaltıp olay yerinden kaçtı
Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Taksici tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Duyunca şaşıracaksınız Dusan Tadic’in yeni adresi belli oldu Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti Ünlü golcüden Osimhen hakkında olay sözler: Karakteri soru işareti

11:38
e-Devlet’ten yeni hizmet Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
e-Devlet'ten yeni hizmet! Domuz eti kullanan restoranları listeleyecek
11:26
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
Milli Eğitim Bakanlığı, 21 özel okulun ruhsatını iptal etti
10:49
Tokat’ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
Tokat'ta katliam gibi kaza: Anne-baba ve 2 aylık bebekleri öldü, kızları ağır yaralı
10:46
İsrail’in Gazze’yi topyekün işgal kararına Türkiye’den ilk tepki
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki
09:10
İsrail ordusu, Gazze’yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı
15:41
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
Fenerbahçe bir bombayı daha patlatıyor! 25 maçta 26 gollük katkı yapan yıldız geliyor
15:37
ABD’de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı Terfi bile teklif edilmiş
ABD'de binlerce hastaya bakan sahte hemşire gözaltına alındı! Terfi bile teklif edilmiş
15:33
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu
15:33
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
İngiliz oyuncu Norman Eshle kansere yenik düştü
15:32
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ’’Maaşlı çalışmaktan daha cazip’’
16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''
15:31
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
Polis memuru, tartıştığı vatandaşı bayıltana kadar dövdü
15:28
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4’e katlandı Adım atacak yer yok
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:19
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
4 çocuğunun gözleri önünde eski eşini boğarak katletti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 12:04:24. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze Planını Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.