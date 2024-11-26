İsrail Güvenlik Kabinesi Hizbullah ile Ateşkes Üzerine Toplanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Güvenlik Kabinesi Hizbullah ile Ateşkes Üzerine Toplanıyor

İsrailli siyasiler, Hizbullah ile görüşülecek ateşkese karşı çıkıyor. Toplantıda tartışmalar bekleniyor.

26.11.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını ele almak üzere bugün toplanması beklenirken, İsrailli siyasiler ve Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinin belediye başkanları anlaşmaya karşı çıkıyor.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ateşkes metninin pazartesi günü netleştirildiği, kabine toplantısından önce anlaşmanın bozulması için "şiddetli bir şey olması gerektiği" yorumuna yer verildi.

İsrail basınında Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının netleştirildiğine ilişkin haberlere rağmen, İsrailli siyasiler ve kuzeydeki belediye başkanları anlaşmaya tepki gösterdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud üyesi ve Güvenlik Kabinesi üyesi Avi Dichter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ile ateşkes konusunda karar vermek için yeterli detayları bilmediğini belirterek, ateşkesi "BMGK'nin 1701 sayılı kararının aynısı olması halinde" desteklemeyeceğini kaydetti.

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim birimi Belediye Başkanı David Azoulay, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının "teslim olma anlaşması" olduğunu savundu.

Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim birimi Belediye Başkanı Avichai Stern de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının "kuzeyde 7 Ekim saldırısının tekrarını hızlandırdığı ve bunun olamayacağını" öne sürdü.

Stern, ateşkes anlaşmasını eleştirerek, "Tam zaferden tam teslimiyete nasıl geçtiğimizi anlamıyorum." ifadelerine yer verdi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da Netanyahu'ya Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulundu.

İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da anlaşmaya karşı çıkarak, "Lübnan ile yapılan anlaşmanın İsrail açısından korkunç olduğunu" savundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Kabine, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Güvenlik Kabinesi Hizbullah ile Ateşkes Üzerine Toplanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:45 Komisyonda gerginlik Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti
10:57 Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi Bahçeli, Öcalan çağrısını bir kez daha yineledi
10:30 Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
10:27 Erdoğan’dan teğmenler için talimat Erdoğan'dan teğmenler için talimat
09:58 Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi Kilisedeki yoga seansı Süryanileri küplere bindirdi
16:22 Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti Teğmenlerin komutanı görevden alındı, veda mesajı dikkat çekti
16:19 Arnavutköy’deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı
16:15 Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı Çaldığı ürünleri sosyal medyada paylaşan fenomen tutuklandı
16:13 Mustafa Denizli’den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası Mustafa Denizli'den Arda Turan için olay yaratacak Galatasaray iddiası
16:03 ATM’lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor ATM'lerde vatandaşın en çok şikayet ettiği sorun tarih oluyor
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
15:56 Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı: Beni tahrik etti
15:54 Fransa ve İngiltere, Ukrayna’ya Asker Gönderebilir Fransa ve İngiltere, Ukrayna'ya Asker Gönderebilir
15:47 Sergen Yalçın’dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım Sergen Yalçın'dan bomba Beşiktaş iddiası: Bedava yapardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2024 12:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail Güvenlik Kabinesi Hizbullah ile Ateşkes Üzerine Toplanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.