İsrail Güvenlik Kabinesi Hizbullah ile Ateşkes Üzerine Toplanıyor

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İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını ele almak üzere bugün toplanması beklenirken, İsrailli siyasiler ve Lübnan sınırındaki yerleşim yerlerinin belediye başkanları anlaşmaya karşı çıkıyor.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün akşam saatlerinde Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geleceği belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde ise ateşkes metninin pazartesi günü netleştirildiği, kabine toplantısından önce anlaşmanın bozulması için "şiddetli bir şey olması gerektiği" yorumuna yer verildi.

İsrail basınında Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının netleştirildiğine ilişkin haberlere rağmen, İsrailli siyasiler ve kuzeydeki belediye başkanları anlaşmaya tepki gösterdi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud üyesi ve Güvenlik Kabinesi üyesi Avi Dichter, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ile ateşkes konusunda karar vermek için yeterli detayları bilmediğini belirterek, ateşkesi "BMGK'nin 1701 sayılı kararının aynısı olması halinde" desteklemeyeceğini kaydetti.

İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırında yer alan Metula yerleşim birimi Belediye Başkanı David Azoulay, Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının "teslim olma anlaşması" olduğunu savundu.

Lübnan sınırındaki Kiryat Shmona yerleşim birimi Belediye Başkanı Avichai Stern de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ile ateşkes anlaşmasının "kuzeyde 7 Ekim saldırısının tekrarını hızlandırdığı ve bunun olamayacağını" öne sürdü.

Stern, ateşkes anlaşmasını eleştirerek, "Tam zaferden tam teslimiyete nasıl geçtiğimizi anlamıyorum." ifadelerine yer verdi.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz da Netanyahu'ya Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını kamuoyuyla paylaşması çağrısında bulundu.

İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi lideri Avigdor Liberman da anlaşmaya karşı çıkarak, "Lübnan ile yapılan anlaşmanın İsrail açısından korkunç olduğunu" savundu.