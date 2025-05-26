İsrail, Hamas'la Esir Takası Taslağını Reddetti

İsrail yönetiminin Hamas ile esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkesi içeren son taslağı reddettiği bildirildi.

Yerel basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, esir takası ve geçici ateşkes için sunulan son taslağın "Hamas'a teslim olmak olduğunu" iddia etti.

Söz konusu taslağın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha önce gündeme getirdiği önerinin "çok uzağında olduğu" ileri sürüldü.

İsrail'in önerilen son esir takası ve geçici ateşkesi içeren taslağı reddettiğini dile getiren yetkili, söz konusu teklifin "İsrail'deki hiçbir sorumlu hükümet tarafından kabul edilemez olduğunu" savundu.

Söz konusu yetkili, esir takası ve geçici ateşkes için sunulan son taslağı reddeden taraf İsrail olmasına rağmen "Hamas'ın anlaşmada ilerleme sağlanmasında istekli olmadığını" iddia etti.

Basında çıkan haberlere göre, esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi içeren son taslak, İsrail ordusunun 18 Mart'tan sonra Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilerek 2 ay önceki hatlara geçmesini içeriyor.

Ayrıca 70 günlük geçici ateşkese karşılık Hamas'ın elindeki 5 sağ ve 5 İsrailli esirin cenazelerinin Tel Aviv yönetimine teslim edilmesi öneriliyor.

Taslakta, ateşkes boyunca Gazze'nin tüm bölgelerine insani yardımların ulaştırılması şartı da yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Gazze'deki duruma dair ABD'nin hem İsrail hem Hamas yetkilileriyle doğrudan temas halinde olduğunu belirtmişti.

Trump, "Bu durumu mümkün olan en kısa sürede durdurup durduramayacağımıza bakmak istiyoruz." demişti.