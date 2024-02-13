İsrail ordusu, Hamas liderinin ailesiyle Gazze\'deki tünellerde ilerlediği görüntüsünü paylaştı

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın yer altı tünellerinde ailesiyle ilerlediğini iddia ettiği görüntüler yayımladı.
İsrail ordu sözcülüğünün yayınladığı videolarda, Sinvar ve ailesi olduğu ileri sürülen kişilerin Gazze'deki yer altı tünellerinde ilerlediği görülüyor. İsrail ordusu, videonun Gazze Şeridi'nin en büyük ikinci kenti güneydeki Han Yunus'ta çekildiğini iddia etti.
İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında paylaştıkları videonun 10 Ekim'de kaydedildiğini öne sürdü.
Yahya Sinvar, 1962 senesinde Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta dünyaya geldi. Memleketinde lise eğitimini tamamladıktan sonra Gazze İslam Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. İlk kez 1982 senesinde hapse giren Sinvar, ikinci kez 1988 senesinde tutuklanarak aralıksız 22 sene İsrail zindanlarında mahpus kaldı. Sinvar, 2011 senesinde İsrailli asker Gilad Şalit'e karşı serbest bırakılan 1027 Filistinli esirden biriydi.
Filistin'deki direniş hareketinin en önemli isimleri arasında yer alan Yahya Sinvar, gerek siyasi gerekse askeri kişiliğiyle ve özellikle de Kassam Tugayları ile Hamas arasındaki koordinasyonu sağlayan isim olarak ön plana çıktı. 2017 senesinde Gazze'deki Hamas yönetimi liderliğine örgütün askeri kanat komutanlarından Yahya Sinvar seçildi. Gazze'deki Hamas hükûmetin başbakanlığını da yapacak olan Sinvar, İsmail Haniye'den bu görevi devraldı.
İsrail, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın tünellerde bulunduğunu iddia ettiği görüntüler yayımladı. 10 Ekim 2023'te kaydedildiği öne sürülen görüntülerde, Sinvar ve ailesinin Hamas tünellerinde ilerlediği anlar kameraya yansıdı.
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