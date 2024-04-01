İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşini gözaltına aldı

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İsrail, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşi Sabah Abdusselam'ı gözaltına aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da konuyla ilgili bir haber yayınlandı.

İsrail güçlerinin, sabah saatlerinde "Hamas aktivistleriyle bağlantısı olduğu, harekete sempati duyduğu ve kışkırtmalar yaptığı" iddiasıyla Heniyye'nin kız kardeşini gözaltına aldığı belirtildi.

Haberde, 57 yaşında olan ve Negev'de oturan Sabah Abdusselam'ın "evinde belgeler, iletişim araçları ve cep telefonlarının bulunduğu; ciddi güvenlik ihlalleri yaptığına dair şüpheli diğer durumlarının da olduğu" iddia edildi.

Gözaltı süresinin uzatılması talebiyle delillerin mahkemeye sunulacağı aktarıldı.

Hamas'tan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.