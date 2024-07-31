İsrail, Hamas liderinin suikastına ilişkin değerlendirme yapmamalarını istedi

Güncel

İsrail Başbakanlık Ofisinin, kabine üyelerinden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikasta dair değerlendirme yapmamalarını istediği belirtildi.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin hayatını kaybettiği saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı.

İsrail resmi makamları ise Heniyye suikastına dair sessizliğini korumaya devam ediyor.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisinin, kabine üyelerine Heniyye suikastına ilişkin değerlendirmeden kaçınmalarını istediği belirtildi.

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, Heniyye'nin, Tahran'da ikamet ettiği konutuna İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini bildirilmişti.