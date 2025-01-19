İsrail, Hamas\'tan serbest bırakılan esirleri teslim aldı

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- İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı esirlerin teslim alındığı anları paylaştı

TEL AVİV - İsrail ordusu, Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerin teslim alındığı anları paylaştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in Kızılhaç'tan teslim alındığı anlara ait görüntüleri paylaştı.