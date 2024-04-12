İsrail, Hamas yetkililerine suikast düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde Yardım Sağlama Komitesi Başkanı Rıdvan Muhammed Abdullah Rıdvan'a, "Hamas'ın iç güvenlik yetkilisi" olduğu iddiasıyla suikast düzenlediklerini açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Gazze'deki birlik ve İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet arasındaki istihbarat işbirliğiyle Cibaliya bölgesindeki iç güvenlik yetkilisi Muhammed Abdullah Rıdvan öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.
Kassam Tugaylarına işaret edilerek Rıdvan'ın Hamas'ın askeri kanadına mensup olduğu öne sürülen açıklamada, yine Kassam Tugayları komutanlarından olduğu belirtilen Hamid Ali Ahmed'in de öldürüldüğü aktarıldı.
Hamid Ahmed'in, Kassam'da komutanlık yaparken "Cibaliya'daki örgütün (Hamas) iç güvenliğine yönelik operasyonlardan sorumlu olarak çalıştığı" iddia edildi.
Hamas'tan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Filistin sağlık kaynakları dün, İsrail'in evine düzenlediği hava saldırısında Yardım Sağlama Komitesi Başkanı ve Cibaliya Nezle Polis Karakolu Amiri Rıdvan Muhammed Abdullah Rıdvan'ın hayatını kaybettiğini bildirmişti.
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