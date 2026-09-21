İsrail, Han Yunus ile Bureyc ve Meğazi'ye ateşkese rağmen saldırdı, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus ile Bureyc ve Meğazi'ye ateşkese rağmen saldırdı, 9 kişi yaralandı

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İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimdeki Bureyc ve Meğazi mülteci kamplarında sivilleri ve yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldı. Saldırılarda 9 kişi yaralandı, Bureyc'te bir evde yangın çıktı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Bureyc ve Meğazi mülteci kamplarında sivilleri ve yerinden edilenlerin sığındığı çadırları hedef alan saldırılarında 9 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzeyinde saldırılarını sürdürdü.

Han Yunus'ta sivillere ateş açıldı

İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Hamed bölgesinde sivillere ateş açması sonucu biri kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kentteki Emel Mahallesi'ne düzenlenen topçu saldırısında da 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, kamplarda Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc ve Meğazi mülteci kamplarında ise İsrail askerleri yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadırlara ateş açtı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nda "Ebu er-Revs" ailesinin bulunduğu ev de İsrail topçularının hedefi oldu. En az 2 kişinin yaralandığı saldırının ardından evde yangın çıkarken, çevredeki bölgelere de yoğun topçu atışı gerçekleştirildi.

İsrail ordusu ayrıca Cibaliya beldesine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü.

Denizden de ateş açıldı

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise İsrail ordusuna ait hücumbotlardan Gazze kentinin sahil kesimine makineli tüfeklerle ateş açıldı.

Yaklaşık 2 saat boyunca devam eden saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA
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