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İsrail, Han Yunus'ta iki eve saldırdı: En az 23 ölü - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta iki eve saldırdı: En az 23 ölü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği saldırılarda en az 23 Filistinliyi öldürdü. Han Yunus'ta Salah ailesine ait bir eve düzenlenen hava saldırısında en az 21 kişi hayatını kaybederken, bir evin bombalanması sonucu biri çocuk 2 kişi daha öldü. Gece saatlerinde ise El-Magazi Mülteci Kampı'nda gerçekleştirilen hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail, Han Yunus\'ta iki eve saldırdı: En az 23 ölü
25.12.2023 - 10:55,  Güncelleme: 10:56
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde iki eve düzenlediği saldırılarda en az 23 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun, Han Yunus'ta "Salah" ailesine ait bir eve düzenlediği hava saldırısında en az 21 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İsrail güçlerinin Han Yunus'taki Emel Mahallesi'nde bir evi bombalaması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Magazi Mülteci Kampı'nda sivillerin yaşadığı evlere düzenlediği hava saldırısında en az 70 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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