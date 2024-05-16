İsrail, Han Yunus'ta insani yardım bıraktı - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'ta insani yardım bıraktı

İsrail, Han Yunus\'ta insani yardım bıraktı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasının ardından ilk kez Han Yunus'un Mevasi bölgesine uçaklardan insani yardım bıraktı. Yardımların hangi ülke tarafından ulaştırıldığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

16.05.2024 14:37
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İsrail ordusunun, 7 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine kara saldırısı başlatmasının ardından ilk kez Han Yunus'un Mevasi bölgesine uçaklardan insani yardım bırakıldı.

Görgü tanıkları, uyruğu bilinmeyen uçakların, Han Yunus sahili yakınındaki Mevasi bölgesine paraşütlerle gıda kutuları indirdiğini söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta Refah'a kara saldırısı başlatmasının ardından ilk kez bölgeye insani yardım ulaştırıldığını belirtti.

Yardımların hangi ülke tarafından ulaştırıldığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Refah'ın doğusuna kara saldırıları başlatmadan önce bölge halkına, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Mevasi'ye gitme çağrısında bulunmuştu.

Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı iki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentine kadar uzanıyor. Refah'taki kısmı ise kentin kuzeybatısında kalıyor.

Altyapı, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağlarından mahrum olan genellikle tarım arazilerinden oluşan, İsrail'in Filistinlilere gitme çağrısı yaptığı yerleşim yeri olmayan Mevasi'ye daha önce 11 binden fazla yerinden edilmiş Filistinli kaçmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 272 Filistinli öldürüldü, 79 bin 205 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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