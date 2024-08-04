İsrail, Han Yunus'ta operasyon düzenleyeceğini duyurdu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'un bazı mahallelerinde operasyon düzenleneceğini duyurdu ve Filistinlilerden bu bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus'un Curt el-Lut, El-Menara, Maan, Kızan en-Neccar, Kızan Ebu Rüşvan, Es-Selam ve El-Haşaş mahalleleri sakinlerine uyarıda bulundu.

Adraee, "Hamas ile terör örgütleri sizin bölgenizden İsrail'e yeniden füze göndermeye başladı. İsrail ordusu yakında bu unsurlara karşı harekete geçecek. Derhal bu bölgeleri tahliye ederek insani bölgeye gitmelisiniz." ifadesini kullandı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Han Yunus'tan İsrail'in güneyindeki Askalan kenti yakınlarına 5 füze fırlatıldığını duyurmuştu.