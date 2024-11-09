İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu bölgeyi vurdu, saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
Gazze Avrupa Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Han Yunus'un doğusundaki Abasan el-Kebira beldesinde yerinden edilenlerin çadırlarının olduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi.
Saldırı sonrası Gazze Avrupa Hastanesi'ne 4 ölü, birçok yaralı getirildi.
İsrail, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğunlaştırdığı saldırılarla Filistinlileri güneye göçe zorlarken, güneyde de sık sık çadırların olduğu alanları bombalıyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Han Yunus'u Vurdu: 4 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?