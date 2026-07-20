İsrail Hapishanelerinde Filistinli Esirlere Plastik Mermi Kullanılıyor - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerinde Filistinli Esirlere Plastik Mermi Kullanılıyor

20.07.2026 17:09
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İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere karşı plastik mermi kullanımı artarak sistematik hale geldi.

İsrail hapishane yönetimlerinin son aylarda Filistinli esirlere yönelik plastik mermi kullanımını "sistematik bir cezalandırma politikası" haline getirdiği ve onlarca esirin yaralanmasına yol açtığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde artan plastik mermi kullanımına dikkat çekilerek, esirlerle ilgili kurumların cezaevlerinde plastik mermiye maruz kalan onlarca vakayı belgelediği belirtildi.

İsrail makamlarının uyguladığı tecrit ve ziyaret kısıtlamaları nedeniyle tüm ihlallerin belgelenmesinin zorlaştığına işaret edilen açıklamada, yaralanmalardan bazılarının "ciddi ve ağır" olduğu ve gerçek yaralı sayısının tahmin edilenden çok daha yüksek olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, plastik mermiyle vurulan bazı esirlerin uzuvlarında ve vücutlarının hassas bölgelerinde ciddi kanamalar oluştuğu, durumlarının kritik olması nedeniyle bazılarının ameliyata alındığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, adı açıklanmayan bir esirin şu ifadelerine yer verildi:

"Doktorlar, aldığım darbenin yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle bir uzvumun ampute edilme ihtimali olduğunu söyledi. Yaralı esirlerin çoğunun uzman doktor gözetimine ihtiyacı var ancak hapishane yönetimi tedavi haklarını gasbetmeye devam ediyor."

"Filistinli esirlerin vücutları şiddetin deney alanı haline geldi"

İsrail hapishane yönetimlerinin son dönemde esirlere yönelik baskı ve şiddet araçlarının kapsamını genişlettiği ve yeni silah türlerini devreye soktuğu belirtilen açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırım sürecinden bu yana, esirlerin vücutlarının adeta birer "baskı ve şiddet deney alanı" haline geldiği ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki şiddet düzeyinin "eşi benzeri görülmemiş bir aşamaya" ulaştığını vurgulayan Filistin Esirler Cemiyeti, ihlallerin yalnızca işkenceyle sınırlı kalmadığını, esirleri bedenen ve ruhen çökertmeyi amaçlayan aç bırakma, tıbbi ihmal, tecrit ve sistematik saldırıları da kapsadığını aktardı.

Ayrıca plastik mermi kullanımının esirler üzerinde uzun vadeli psikolojik yıkımlara yol açtığı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ilgili uluslararası mekanizmalara, Filistinli esirlere yönelik ihlallerin durdurulması ve sorumlulardan hesap sorulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

Söz konusu uygulamaların uluslararası insani hukuku, Cenevre Sözleşmelerini ve İşkenceye Karşı Sözleşmeyi açıkça ihlal ettiği, savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği hatırlatıldı.

Filistin ve İsrail merkezli insan hakları raporlarına göre, İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 9 bin 500 Filistinli esir tutuluyor.

Esirler, açlık, işkence ve tıbbi ihmal gibi son derece ağır şartlar altında yaşam mücadelesi verirken, bu kötü muameleler nedeniyle bugüne kadar onlarca esir hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerinde Filistinli Esirlere Plastik Mermi Kullanılıyor - Son Dakika

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