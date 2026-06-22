İsrail Hapishanelerinde Hamile Filistinli Kadınlar Zor Şartlar Altında

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki 93 Filistinli kadın arasında 3 hamilenin aç bırakma dahil ağır şartlar altında tutulduğunu bildirdi.

Esirler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki hamile esirlerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Batı Şeria'nın Kalkilya kentinden 4 çocuk annesi ve 4 aylık hamile Emine Tavil'in (37) İsrail'in "provokasyon" şeklinde nitelendirdiği bir suçlama nedeniyle 18 Mart'tan bu yana tutuklu olduğu belirtildi.

Nablus'tan bir çocuk annesi ve 5 aylık hamile Dana Cevde'nin (35) de 18 Nisan'da gözaltına alındığı ve durumunun altı ay süreyle idari tutukluluğa çevrildiği kaydedildi.

Ramallah'tan 2 çocuk annesi 4 aylık hamile Menar İbrahim'in (28) ise "sosyal medya platformları üzerinden provokasyon" iddiasıyla 30 Nisan'da alındığı gözaltı sürecinin hala devam ettiği aktarıldı.

Damon Hapishanesi'nde tutulan Filistinli kadınların sağlığından İsrail'in sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, hamilelerin derhal serbest bırakılması istendi.

Ağır şartlar altında tutulan hamileler

Filistinli hamile esirlerin özel sağlık durumları gözetilmeksizin aç bırakılma, kötü muamele, aşağılama ve sert sorgulamalara maruz kaldığı; bu uygulamaların da bedenler ve psikolojik durumlarının kötüleşmesine, kilo kaybına, aşırı yorgunluk ve bitkinlik yaşamalarına yol açtığı ifade edildi.

Kadınlardan bazılarının soruşturma ve gözaltı süreçlerinde çıplak aramaya maruz bırakıldığı, kadın ve erkek esirlere karşı bu uygulamaların son dönemde belirgin şekilde arttığı kaydedildi.

Çoğu Damon Hapishanesi'nde olmak üzere İsrail hapishanelerinde ağır gözaltı koşulları ile sürekli tecrit altında halihazırda 93 Filistinli kadının bulunduğu aktarıldı.

Ziyaretler engelleniyor

Açıklamada ayrıca İsrail'in Ekim 2023'te Gazze'de başlattığı soykırımdan bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin erkek ve kadın esirlerin ziyaretini engellemeye devam ettiği, bunun yanı sıra yakınlarının da ziyaret hakkından mahrum bırakıldığı bildirildi.

Hukuk ekiplerinin ulaştığı veriler ve yakın zamanda serbest bırakılan kadın esirlerin ifadelerine göre de cezaevi idaresinin kadınlara yönelik cezalandırıcı ve kötü muamele uygulamalarını artırarak sürdürdüğü; bunun tekrar eden baskınlar, aşağılayıcı aramalar ve temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmayı içerdiği belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki hamilelerin bu koşullarda tutulmaya devam edilmesinin, işgal altındaki sivillere ilişkin yükümlülüklerini düzenleyen ve hamile kadınlara özel sağlık hizmeti ve koruma sağlanmasını zorunlu kılan 4. Cenevre Sözleşmesi ile uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Esirler Cemiyeti, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere insan hakları kurumları ve Birleşmiş Milletler özel raportörlerinden, hamile kadınların derhal serbest bırakılması ve korunmalarının sağlanması için acil müdahalede bulunmalarını talep etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılardan bu yana aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu 765 Filistinli kadın gözaltına alındı. Bu gözaltıların büyük bir kısmı idari tutuklama emirlerine ya da İsrail makamlarının "provokasyon" şeklinde nitelendirdiği suçlamalara dayanıyor.