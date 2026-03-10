İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı

İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı
10.03.2026 19:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistinli Esirler Medya Ofisi, İsrail güçlerinin tüm hapishanelere eş zamanlı baskın düzenlediğini ve bazı Filistinli esirlerin yaralandığını açıkladı. Hamas yaşananların ardından yaptığı açıklamada esirlere yönelik bir savaş suçu işlendiğini ifade etti.

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Cezaevi İdaresine bağlı güçler, tüm hapishanelerde Filistinli esirlerin bulunduğu koğuşlara eş zamanlı baskın düzenledi.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİN KOĞUŞLARINA BASKIN

Baskın sırasında cop, ses bombası ve biber gazı kullanıldığı ve esirlere şiddet uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, bazı esirlerin yaralandığı ve bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ancak yaralıların sayısına ilişkin ayrıntı verilmediği kaydedildi.

Ramazan ayında esirlerin hedef alınmasına tepki gösterilen açıklamada, İsrail'in esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğu vurgulandı ve uluslararası kurumlara ihlallerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskının Filistinli esirlere yönelik yeni bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde yaşananların Filistinli esirlerin iradesini kırmayı hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu ve baskınların ramazan ayında eş zamanlı şekilde düzenlenmesinin bunun göstergesi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı - Son Dakika

Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı Babasının arabasını alan çocuk sürücü kenti birbirine kattı
Niğde’de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü Niğde'de apartmanda doğalgaz patlaması: Ortalık savaş alanına döndü
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Hürmüz Boğazı’ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi Hürmüz Boğazı'ndaki hareketlilik, takip sisteminde böyle görüntülendi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak

20:04
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak hayatını kaybetti
19:59
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park’ta
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu RAMS Park'ta
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
19:42
Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
Trabzonspor antrenörü tesiste kalp krizi geçirdi
19:26
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
Elindeki oyuncak silahı, metrodaki insanlara doğrulttu
18:32
Pezeşkiyan’dan Trump’a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Pezeşkiyan'dan Trump'a mesaj niteliğinde çıkış: Tarihten hiç ders çıkarmamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 20:21:01. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.