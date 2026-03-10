İsrail, hapishanelerdeki Filistinli esirlerin koğuşlarına eşzamanlı baskın yaptı

Filistinli Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail Cezaevi İdaresine bağlı güçler, tüm hapishanelerde Filistinli esirlerin bulunduğu koğuşlara eş zamanlı baskın düzenledi.

FİLİSTİNLİ ESİRLERİN KOĞUŞLARINA BASKIN

Baskın sırasında cop, ses bombası ve biber gazı kullanıldığı ve esirlere şiddet uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, bazı esirlerin yaralandığı ve bir kısmının hastaneye kaldırıldığı ancak yaralıların sayısına ilişkin ayrıntı verilmediği kaydedildi.

Ramazan ayında esirlerin hedef alınmasına tepki gösterilen açıklamada, İsrail'in esirlerin hayatından tamamen sorumlu olduğu vurgulandı ve uluslararası kurumlara ihlallerin durdurulması için acil harekete geçme çağrısı yapıldı.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu baskının Filistinli esirlere yönelik yeni bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde yaşananların Filistinli esirlerin iradesini kırmayı hedefleyen sistematik bir politikanın parçası olduğu ve baskınların ramazan ayında eş zamanlı şekilde düzenlenmesinin bunun göstergesi olduğu belirtildi.