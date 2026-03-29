İsrail Hapishanesinde Bir Filistinli Daha Hayatını Kaybetti

29.03.2026 02:01
54 yaşındaki Mervan Fethi Harazellah, İsrail hapishanesinde yaşamını yitirdi. Toplam ölü sayısı 326.

İsrail hapishanesinde tutuklu bulunan 54 yaşındaki Filistinli Mervan Fethi Harazellah'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin Sivil İşler Genel İdaresinden yapılan açıklamada, "İsrail hapishanesinde tutulan ve yaralı haldeki 54 yaşındaki Harazellah'ın yaşamını yitirdiği" ifade edildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada ise Harazellah'ın işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinden olduğu kaydedildi.

Harazellah'ın 8 Ocak'ta gözaltına alındığı ve İsrail'in kuzeyindeki Mecdo Hapishanesinde tutulduğu aktarıldı.

Açıklamalarda, Filistinlinin ölüm nedenine ilişkin detaylı bir açıklama yapılmadı.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırıma başladığı Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden ve duyurulan Filistinlilerin sayısının 89'a yükseldiği, bunlardan 53'ünün Gazze Şeridi'nde alıkonulanlardan olduğu bilgisi verildi.

Son kayıpla birlikte 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde yaşamını yitiren Filistinli tutukluların sayısının ise 326'ya yükseldiği belirtildi.

İsrail hapishaneleri, Filistinlilere yönelik işkence, aç bırakma ve tıbbi ihmal sonucu yaşanan ölümlerle sık sık gündeme geliyor.

Filistin Esirler Cemiyetine göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinliler yetersiz beslenme, temiz su ve hijyen malzemelerine erişim eksikliği, uygun kıyafetlerin verilmemesi ve havalandırma yetersizliği gibi nedenlerle hastalıklara karşı savunmasız hale geliyor.

Kaynak: AA

Antalya’da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı Antalya'da cezaevi personelini taşıyan servis devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralandı
İran’dan İsrail’e peş peşe füze saldırıları İran'dan İsrail'e peş peşe füze saldırıları
İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor Boş kalan kadrolara ek öğretmen ataması: Başvurular bugün başlıyor
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
Ukrayna’da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı Ukrayna'da 4 yıl aradan sonra kapılarını açan hamburgerci izdiham yarattı

Kıyamet alameti gibi, Avustralya’da gökyüzü kan kırmızıya boyandı
Zelenski: Rus uyduları Orta Doğu ülkelerindeki birçok üssü görüntüledi
İran, 20 Pakistan gemisinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdi
Tel Aviv’de savaş karşıtı protestoya polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İsrail adres verdi, uçaklar peş peşe havalandı İran’ın birçok kentinde patlama
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
