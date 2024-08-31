İsrail hapishanesindeki Gazzeli bir esir vefat etti - Son Dakika
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İsrail hapishanesindeki Gazzeli bir esir vefat etti

Filistin Esirler Cemiyeti ve Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı heyetler, İsrail hapishanesindeki Nasr Said Ziyara'nın vefat ettiğini açıkladı. Ziyara'nın İsrail'in uyguladığı işkence sonucu hayatını kaybeden Gazzeli esirlerden sadece biri olduğu belirtildi.

31.08.2024 23:17
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İsrail hapishanesindeki Gazzeli bir esirin vefat ettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Nasr Said Ziyara (65) isimli Filistinlinin Ramle Hapishanesinde 16 Ağustos tarihinde vefat ettiği ifade edildi.

Ziyara'nın, İsrail'in uyguladığı sistematik işkence sonucu hayatını kaybeden onlarca Gazzeli esirden sadece biri olduğu, İsrail yönetiminin bu esirlerin çoğunun kimliğini gizlediği ve naaşlarını da alıkoyduğu kaydedildi.

Vefat eden Gazzeli esirin evli ve 7 çocuk babası olduğu, İsrail askerlerinin 29 Aralık'ta onu ve oğlu Cihad Ziyara'yı Gazze kentine bağlı Et-Tuffah Mahallesindeki evlerinde önce saatlerce sorguya çektiği sonra da alıkoyduğu dile getirildi. Cihad'ın ise halihazırda Negev Hapishanesinde tutulduğu bilgisi geçildi.

Bedeninin alt kısmında yanıklar olan ve sağlık durumu kötü olan Ziyara'nın, vefatından bir hafta önce Ramle Hapishanesine nakledildiği belirtildi.

Ziyara'nın gördüğü işkence ve hapishane şartlarının kötü olması nedeniyle ölümünden İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, uluslararası hukuk kurumlarından Gazze'deki soykırımın durması ve İsrail'in yaptıklarının hesabını vermesi için net kararlar alması istendi.

Son vefatla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 24'e yükseldiği, bu sayının sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı, bunun dışında hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan onlarca Filistinli esirin olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail hapishanesindeki Gazzeli bir esir vefat etti - Son Dakika

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