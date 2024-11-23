İsrail Hastaneye Saldırdı, Müdürden Acil Çağrı

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İsrail'in dün gece yarısına kadar saldırı düzenlediği Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, uluslararası topluma "acil müdahale çağrısında" bulundu.

Ebu Safiyye, yaptığı basın açıklamasında, İsrail ordusunun hastanenin acil servisi ve girişini birden fazla kez hedef almasıyla aralarında doktor, hemşire ve idari personelin de bulunduğu 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ayrıca, saldırılarda hastane avlularının, elektrik jeneratörlerinin de bombalandığını, oksijen ve su sisteminde ise tahribat meydana geldiğini belirten Ebu Safiyye, uluslararası topluma çağrı yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası toplumu acilen müdahale etmeye ve cerrahi heyetler, tıbbi malzemeler ve ambulanslar tedarik etmeye çağırıyoruz. Ayrıca ( Gazze'nin) kuzey bölgesindeki sağlık sistemimiz ve personelimiz için uluslararası koruma talep ediyoruz. Böylelikle, en sınırlı kaynaklarla bile, günün her saati insani hizmetlere ihtiyaç duyan hastaların ve yaralıların hayatlarını kurtarmaya devam edebiliriz."

Ebu Safiyye, şu an 86 hastalarının bulunduğunu belirterek, hastanenin çocuk servisine yetersiz beslenme vakaları gelmeye başladığının altını çizdi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi çevresine düzenlediği son saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine yoğun saldırılar düzenliyor.