İsrail Hava Sahası Kapalı Kalabilir - Son Dakika
İsrail Hava Sahası Kapalı Kalabilir

22.03.2026 22:09
İsrail, İran'ın saldırıları sonrası havacılık sektöründen hava sahasının kapatılması önerisi aldı.

İsrail basını, havacılık sektörü temsilcilerinin, İran'ın 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail saldırılarına yönelik misillemelerinin sürmesi nedeniyle hava sahasının "derhal kapatılması" tavsiyesinde bulunduğunu belirtti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, havacılık sektörünün üst düzey temsilcileri, İran'ın hava saldırılarının devam etmesi üzerine Ulaştırma Bakanı Miri Regev'e Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nın derhal kapatılması çağrısını ilettiği kaydedildi.

Haberde, saldırıların başlangıcından bu yana kısıtlı şekilde faaliyet gösteren İsrail hava sahasının, güvenlik değerlendirmeleri ışığında tamamen kapatılmasına yönelik baskıların arttığı belirtildi.

Ayrıca, sektör temsilcilerinin nisan başında kutlanacak Hamursuz Bayramı öncesinde hava sahasının kapatılmasını ve sadece acil uçuşlara izin verilmesini önerdiği aktarıldı.

Haberde, Sivil Havacılık Dairesi Başkanı ve Havalimanları Otoritesi Genel Müdürü'nün de aralarında bulunduğu uzman ve güvenlik yetkililerinin katılımıyla durum değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurmuş, 4 Mart'ta kademeli olarak açma kararı almıştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail Hava Sahası Kapalı Kalabilir - Son Dakika

Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Osimhen’i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen Osimhen'i çileden çıkaran evlilik muhabbeti: 5 kadınla evlen
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği Dubai, Hintlilere kaldı
36 ilaç geri ödeme kapsamına alındı 36 ilaç geri ödeme kapsamına alındı

22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
17:11
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
SON DAKİKA: İsrail Hava Sahası Kapalı Kalabilir - Son Dakika
