İsrail Hava Saldırısı: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İsrail Hava Saldırısı: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında 29 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

11.12.2024 14:24
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İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimindeki üç apartmanı hedef aldığı hava saldırısı sonucu 29 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesindeki Kemal Advan Hastanesi yakınlarında 3 katlı bir binayı bombaladı.

Saldırıda bina tamamen yıkılırken, 20 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de henüz enkaz altında olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi'nin ortasındaki El Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın güneybatısındaki Safin bölgesinde bir apartmanı bombalaması sonucu ölen 7 kişinin naaşı ve 6 yaralının hastaneye ulaştırıldığı aktarıldı.

Hastane, kurtarma ekiplerinin hedef alınan evden naaşları çıkardığı anları gösteren bir video yayınladı.

Görgü tanıkları, vatandaşlar ve kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde yer alan Zeytun Mahallesi'nde bir binanın hedef alındığı İsrail hava saldırısında da 2 Filistinlinin öldüğünü duyurdu.

Görgü tanıkları, İsrail topçularının Gazze kentinin güney batısındaki Tel el-Hava Mahallesi'ni de bombaladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hava Saldırısı: 29 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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