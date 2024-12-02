İsrail Hava Saldırısında 2 Ölü

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İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusunda sivillerin toplandığı alana düzenlediği hava saldırısında 2 kişi öldü.

Sağlık alanından bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze kentinin doğusundaki Ömer Muhtar Caddesi'nde bir arada duran Filistinli bir grup İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Öte yandan İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde bulunan sivillerin kaldığı evleri hedef aldığı aktarıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 466 Filistinli öldü, 105 bin 358 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.