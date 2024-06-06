İsrail Hava Saldırısında 30 Filistinli Öldü

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GAZZE, 6 Haziran (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş insanların barındığı bir okulu hedef alan İsrail hava saldırısında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 30 Filistinli öldürülürken, onlarca kişi de yaralandı.

Tıbbi kaynakların Perşembe sabahı Xinhua'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait bir savaş uçağı en az üç dersliği çok sayıda füzeyle bombaladı.

Gazze'de Hamas yönetimindeki medya ofisi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in okula düzenlediği saldırıyı "korkunç bir katliam" olarak niteleyip kınayarak, İsrail ordusunun bu saldırıları sürdürmesinin "sivillere karşı işlenen soykırım suçunun açık bir kanıtı olduğunu" belirtti.

Ofis, İsrail ve ABD'nin "insanlığı tehlikeye atan ve uluslararası hukuku ihlal eden bu suçların tüm sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini" ifade etti.

İsrail tarafı ise olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.