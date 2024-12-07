İsrail, Havai Fişek İddiasıyla Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Havai Fişek İddiasıyla Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçleri, Doğu Kudüs'te havai fişek attığı iddia edilen bir Filistinliyi öldürdü.

07.12.2024 14:16
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İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan askeri kontrol noktası yakınlarında, "havai fişek attığı" iddiasıyla, bir Filistinliyi öldürdü.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun, Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasını kapatarak, araçların geçişini engellediğini aktardı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, ekiplerinin Kalendiya askeri kontrol noktasında, yirmili yaşlarında bir Filistinlinin cenazesini İsrail güçlerinden teslim alarak hastaneye naklettiği belirtildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada ise bir kişinin askeri kontrol noktasına gelerek orada görev yapan güçlere doğrudan havai fişek attığı iddia edildi.

Güçlerinin, ateş açarak karşılık verdiği olayda, söz konusu kişinin "etkisiz hale getirildiği" ifade edildi.

Buna göre, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 808'e çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Havai Fişek İddiasıyla Filistinliyi Öldürdü - Son Dakika

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