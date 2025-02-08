İsrail Heyetinin Doha Ziyareti Belirsiz

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Katar'ın başkenti Doha'ya gitmesi beklenen İsrail müzakere heyetinin Hamas'la ateşkes anlaşmasının ikinci aşama görüşmelerini yürütme yetkisinin olmayacağı iddia edildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Başbakanlık Esirler ve Kayıplar Koordinatörü Gal Hirsch ve iç istihbarat servisi Şin Bet'tin görevden ayrılan bir başkan yardımcısının da heyette olacağını bildirdi.

Doha'ya 9 Şubat Pazar günü gidecek müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin görüşme yapma yetkisinin bulunmadığı aktarıldı.

Maariv gazetesinin bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberinde ise anlaşmanın ikinci aşamasına geçiş konusunda bir karamsarlığın hakim olduğu kaydedildi.

Hirsch'in katılımıyla heyette ilk kez İsrail Başbakanlığından bir ismin bulunacağı belirtilen haberde, Esirler ve Kayıplar Koordinatörü'nün heyete dahil edilmesinin, hükümetin heyete güvenmemesinden kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Haberde, güvenlik kurumlarının, siyasi kademenin kendilerine görüşmeleri sürdürme yetkisi vermemesine öfkelendiği aktarıldı.

Başbakanlık, Doha'ya heyet gönderileceğini açıklamıştı

İsrail Başbakanlık Ofisinden 4 Şubat'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile görüştüğü bildirilmiş.

Görüşmede Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının uygulanmasına devam edilmesiyle ilgili teknik ayrıntıları görüşmek üzere müzakere heyetinin hafta sonunda Doha'ya gitmesi konusunda mutabık kalındığı ve bunun için hazırlıklar yapıldığı açıklanmıştı.