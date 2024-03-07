İsrail, Hizbullah'a ait askeri binaları vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait iki askeri binayı hedef aldığını bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aytarun ile Ayta eş-Şaab bölgelerinde Hizbullah'a ait iki askeri bina İsrail savaş uçaklarıyla vuruldu.
Açıklamada ayrıca Lübnan topraklarından son saatlerde İsrail'in Ras Nakura, Yaara ve Yukarı Celil bölgelerine füze atışı yapıldığı, İsrail ordusunun da füze atılan noktaları topçu atışıyla hedef aldığı ifade edildi.
Hizbullah'tan "İsrail'e ait hedeflere saldırı düzenlendiği" açıklaması
Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırı yakınlarında yer alan Metulla yerleşim biriminde İsrail'e ait askeri mevzilerin vurulduğu, saldırı sonucu İsrail askerlerinden ölü ve yaralılar olduğu iddia edildi.
Açıklamada, söz konusu mevzilerin İsrail'in sonuncusu Ayratun beldesi olmak üzere Lübnan'ın güneyindeki köylere ve sivillere yönelik saldırılarına yanıt olarak vurulduğu ifade edildi.
Hizbullah'tan yapılan ikinci yazılı açıklamada da "Lübnan sınırında yer alan işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Şeba Çiftlikleri bölgesinde İsrail'e ait radar alanının füzeyle tam isabetle vurulduğu" belirtildi.
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