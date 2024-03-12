İsrail, Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen hedeflere saldırdı

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla Suriye'deki 2 hedefe saldırı düzenlediğini açıkladı.
İsrail ordusundan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'de Hizbullah'a ait olduğu iddiasıyla 2 hedefe saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.
Tel Aviv yönetimi, Suriye'de kendisine atfedilen hava ve füze saldırılarını üstlenmekten kaçınıyor.
İsrail ordusu, son 5 ay içinde Hizbullah ile girilen çatışmalarda, 4 bin 300'den fazla hedefi vurduğunu ve bunun sonucunda 300 kişiyi öldürdüğünü açıklamıştı.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'ndaki Şırnak, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Mardin mitinglerinde halka seslenecek. Şırnak mitingi saat 13.00'te başlayacak, Mardin mitingi ise saat 15.30'da gerçekleşecek.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de esnaf ziyareti ve güvenlik güçleriyle bir araya gelerek terör örgütlerine karşı mücadelelerini vurguladı. Yerlikaya, terör örgütlerinin bu topraklarda başarıya ulaşma şansının olmadığını haykırdıklarını belirtti ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sebebiyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluşurken, sağ şerit trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kastamonu'da 5 ayrı suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Daday İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. A.B.Y. isimli hükümlü, yapılan operasyon sonucunda gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde kaçak avcılık yaparak, kızıl geyik ve bozayıyı tüfekle vurdukları tespit edilen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Mengen Cumhuriyet Savcılığının arama kararı doğrultusunda yapılan operasyonda, derin dondurucuda kızıl geyik eti ve hayvansal yağ ele geçirildi. Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nde yapılan tür tespit çalışmaları sonucunda, ele geçirilen et ve yağların kızıl geyiğe ait olduğu belirlendi.
Bolu'nun Alpağutbey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve 1 kişi hafif yaralandı. Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada 1 işçi yaralandı. Kaza sonucunda D-100 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri inceleme başlattı.
İstiklal Marşı'nın kabulünün 103'üncü yıl dönümü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yılı dolayısıyla Kahire Yunus Emre Enstitüsü'nde (KYEE) etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen ve KYEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın yanı sıra enstitü kursiyerleri ile Türk ve Mısırlı konuklar iştirak etti. İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi gibi Türk tarihinin altın yapraklarını bir hafta boyunca çeşitli tören ve programlarla Mısır halkı ile paylaşacaklarını kaydeden Boyraz, şöyle konuştu: 'Türk ve Mısır halkı olarak o kadar güçlü ve derin bağlara sahibiz ki acımızı da mutluluğumuzu da aynı his ve içtenlikle paylaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız deprem faciasında da halen dünyanın gözleri önünde sürmekte olan Gazze katliamında da kalplerimizin birlikte attığını derinden hissettiğimizi yakinen gördük. Bu vesileyle idrak etmeye başladığımız mübarek ramazan ayının özellikle Gazzeli kardeşlerimiz için huzur ve barış getirmesini diliyorum.'
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