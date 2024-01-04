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İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu - Son Dakika
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İsrail, Hizbullah'a ait hedefleri vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınırındaki Hizbullah'a ait hedeflerin ve askeri altyapının savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı. Hizbullah'ın Marun er-Ras bölgesindeki gözlem noktası, askeri altyapı ve tanksavar füze grubu hava saldırısıyla imha edildi. Çatışmalarda şu ana kadar 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail, Hizbullah\'a ait hedefleri vurdu
04.01.2024 - 14:43,
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınırındaki Hizbullah'a ait hedeflerin ve askeri altyapının savaş uçaklarıyla vurulduğunu açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinde yer alan Marun er-Ras bölgesindeki gözlem noktası ve askeri altyapısı savaş uçaklarıyla hedef alındı.

Aynı bölgede Hizbullah'a ait tanksavar füze grubunun tespit edildiği ve yine hava saldırısıyla imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah, daha önce yaptığı açıklamada, sınırda yer alan İsrail'e ait 4 askeri noktaya saldırı düzenlendiklerini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 147 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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