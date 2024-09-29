İsrail, Hizbullah'a Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, 27 Eylül'de Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında aralarında üst düzey isimlerin de yer aldığı 20 Hizbullah mensubunun daha hayatını kaybettiğini iddia etti.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın ana karargahına düzenlenen hava saldırılarında, Nasrallah'ın yanı sıra üst düzey isimlerin de yer aldığı 20 Hizbullah mensubu öldü.

Söz konusu hava saldırısında, Nasrallah'ın Güvenlik Şefi İbrahim Hüseyin Cezini, Nasrallah'ın Danışmanı Semir Tevfik Dib, Hizbullah Askeri Kapasite Artırım lideri Abdülemir Muhammed Seblini, Hizbullah'ın Silah Gücü Koordinatörü Ali Naaf Eyüb'ün öldürüldüğü ileri sürüldü.

Hizbullah'tan ise söz konusu iddialara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, askeri komutanlarından Ali Karaki'nin 27 Eylül'de Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybettiği İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.

Hizbullah'ın askeri kanadının tepesindeki isim olduğu belirtilen Karaki'nin, hareketin yönetimindeki 3. isim olduğu ifade ediliyor.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi İsrail saldırılarında öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.