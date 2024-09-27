İsrail, Hizbullah'a Saldırıda İki Kişiyi Öldürdü

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İsrail ordusu, Beyrut'un güney banliyösüne düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın füze sistemlerinde görevli iki kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, öldürülen kişilerden birinin daha önceki saldırılarda öldürülen Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından İbrahim Muhammed Kubeysi'nin yardımcısı olduğu belirtildi.

Saldırıda Kubeysi'nin yardımcısı Abbas İbrahim Şerafeddin ve füze sisteminde görevli başka bir yetkilinin öldürüldüğü aktarıldı.

Hizbullah'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda üst düzey komutanlardan ve füze sistemleri sorumlusu Kubeysi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 748 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 748 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.