İsrail- Hizbullah Çatışmalarında 15 İsrailli Öldü

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında 15 İsraillinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, Lübnan-İsrail sınırında İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalara ilişkin bilgi verildi.

Haberde, Lübnan sınırında çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana 11'i asker, 4'ü sivil olmak üzere 15 İsraillinin öldürüldüğü kaydedildi.

Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik insansız hava araçları, tanksavar mermileri ve füzelerin kullanıldığı 670 operasyonun sorumluluğunu üstlendiği aktarılırken, bu süre zarfında kuzeydeki kasabalarda 900'den fazla kez sirenlerin çaldığı ve sınırdaki toplulukların büyük yıkıma uğradığı ifade edildi.

Sınırda yaşanan "şiddetli" çatışmalar ve Hizbullah'ın kuzeydeki İsrail kasabalarına yönelik oluşturduğu tehdit nedeniyle 8 Ekim'den bu yana Lübnan sınırına yakın 42 farklı topluluktan 61 bin kişinin tahliye edildiği, çatışmalarda ise 159 Hizbullah üyesinin öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Hizbullah'ın "elit birliği" olarak bilinen Rıdvan Birlikleri mensubu 1000'den fazla kişinin hala sınır bölgesinde bulunduğu ve kuzeydeki topluluklar için tehdit oluşturduğu ifade edilirken, bu kişilerin İran'da sıkı eğitim gördüğü ve İsrail'e sızarak Celile'deki Yahudi yerleşim yerlerini işgal etmekle görevlendirildiği savunuldu.

Haberde ayrıca Hizbullah'ın, İsrail ordusu gibi henüz yeteneklerini tüketmeye yakın olmadığı ifade edildi.