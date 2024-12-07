İsrail, Hizbullah Unsurunu Hava Saldırısıyla Vurdu

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah unsurlarından birini hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı.

İsrail ordusu, X platformundan yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde Lübnan'ın güneyinde İsrail'e tehdit teşkil eden faaliyetlere karşı konulduğunu belirtti.

Silahlı insansız hava aracıyla Hizbullah'tan yıkıcı bir unsurun hedef alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu hedefin bölgedeki İsrail ordusundan askerlere tehdit teşkil ettiği vurgulandı.

Öte yandan Lübnan haber ajansı NNA ise, daha önce verdiği bir haberde, ülkenin güneyindeki Mercauyun beldesine bağlı Deyr Suryan mevkiinde motosikletli bir kişinin İsrail ordusunun saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Motosikletli şahsın kimliğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken İsrail ordusu tarafından hedef alındığı belirtilen kişi ile NNA'nın bahsettiği unsurun aynı olup olmadığı bilinmiyor.