İsrail Hükümeti Askerlik Tasarısı Krizinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail Hükümeti Askerlik Tasarısı Krizinde

14.07.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ultra Ortodoks partiler, askerlikten muafiyet tasarısı için hükümetten çekilme tehdidinde bulundu.

İsrail'de aşırı sağcı hükümetin Ultra Ortodoks (Haredi) ortaklarının, Haredileri askerlikten muaf tutacak yasa tasarısının gün sonuna kadar meclis gündemine getirilmemesi halinde iktidar koalisyonundan çekilmeye hazırlandığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Degel Hatorah Partisinin dini liderlerinden Moshe Hillel Hirsch ile Dov Lando'nun milletvekillerine mektupla bu akşama kadar yasa tasarısının İsrail Meclisinden geçmemesi halinde "derhal hükümetten çekilme" talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Haredilerin askerlikten muaf tutulması konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmeden meclisin 27 Temmuz'da yasama tatiline girecek olması sebebiyle Ultra Ortodoks Şas Partisi lideri Aryeh Deri'nin de partisini bir kaç gün içinde koalisyondan çekebileceği kaydedildi.

Ancak, Ultra Ortodoks partilerin koalisyondan çekilmesi, İsrail Meclisi'nin 27 Temmuz'da yasama tatiline girecek olması nedeniyle hükümetin doğrudan devrilmesine sebep olmayacak.

"Netanyahu'yu kurtarmak için son saatler"

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye konuşan Birleşik Tevrat Yahudiliği bünyesindeki Degel HaTorah Partisi yetkilisi ise "Önümüzdeki birkaç saat kesinlikle başbakanı kurtarmak için son saatler. Son birkaç saat içinde bir yasa tasarısı sunulmazsa, karar verilecek." dedi.

Bir diğer Degel HaTorah yetkilisi ise, Kanal 12'ye Şas Partisi lideri Deri'nin de Birleşik Tevrat Yahudiliği'ne "koalisyondan derhal çekilmeleri için yoğun baskı uyguladığını" söyledi.

Yetkilisi, Deri'nin söz konusu baskıyı hükümeti deviren kişi olmamak adına yapmış olduğunu kaydetti.

Edelstein'ın yeni askerlik tasarısını gündeme almaması Haredilerin tepkisine yol açtı

İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Başkanı Yuli Edelstein, uzun süredir Haredilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin yasa tasarısının meclise getirilmesini engelliyordu.

Edelstein, Netanyahu'nun talimatıyla koalisyon iktidarının devrilmesini engellemek için geçen ay meclisin feshi için sunulan yasa tasarısına ilişkin ön oylama öncesi hükümet ortağı Ultra Ortodoks partilerin temsilcileriyle uzun görüşmeler gerçekleştirmişti.

Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği yetkilileriyle son dakika anlaşması yapan Edelstein, gündemdeki askerlik tasarısında değişiklikler yapmayı kabul etmişti.

Ancak Edelstein'ın Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği yetkilileri ile üzerinde mutabık kaldıkları tasarının, komitenin bu haftaki gündeminden çıkarılması Ultra Ortodoks partilerin tepkisini çekmişti.

KAN, dün Şas Partisi lideri Deri'nin parti yetkililerine önümüzdeki günlerde hükümetten çekilip muhalefete katılmaya hazırlanmaları talimatını verdiğini bildirmişti. Haberde, bu adımın Birleşik Tevrat Yahudiliği ile koordineli olarak yürütüldüğü aktarılmıştı.

Bu durum, Netanyahu'nun 67 sandalyeli koalisyonunun 120 milletvekilinden oluşan mecliste çoğunluğu kaybetmesine yol açsa da, toplamda 18 milletvekili bulunan Şas ve Birleşik Tevrat Yahudiliği'nin hükümeti devirme çabalarına katılmayacağı bildiriliyor.

Netanyahu'nun hükümetin ayakta kalması için yasama tatilinde Haredilerin askerden muaf tutulması konusunda Ultra Ortodoks müttefikleriyle uzlaşması gerekecek.

Haredilerin askere alınması tartışması

İsrail yasalarına göre 18 yaşını geçen herkesin zorunlu askerlik hizmetini yapması gerekirken, Haredilerin askerlikten muaf tutulması yıllardır ülkede tartışılıyor.

İsrail'in başta Gazze Şeridi olmak üzere 7 Ekim 2023'ten itibaren bölgede yükselen saldırganlığı nedeniyle asker ihtiyacı da artmaya başladı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesi bozarak saldırıların yeniden başlamasıyla bu ihtiyaç yeniden ciddi şekilde hissedilirken ordunun 7 bini savaş bölgelerinde görev alacak şekilde olmak üzere 12 bin askere ihtiyaç duyduğu ifade ediliyor.

Geçen sene asker ihtiyacının artmasıyla askerlikten muaf Ultra Ortodoks Yahudi gençlerin orduya alınmasına yönelik çalışmalar, İsrail'in en tartışmalı konularından biri haline gelmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te Haredi erkeklerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağının bulunmadığına ve askerliğe uygun olanların göreve alınması gerektiğine karar vermişti.

Nüfusun yaklaşık yüzde 13'ünü oluşturan Harediler, zorunlu askerliğe karşı çıkıyor ve hayatlarını Tevrat çalışmalarına adadıklarını belirtiyorlar.

Netanyahu'nun Haredi koalisyon ortakları, Başbakan'a Haredilerin askerlikten muaf tutulacağı bir askerlik yasası çıkarılması için baskı yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Hükümet, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümeti Askerlik Tasarısı Krizinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea

17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
04:19
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 18:51:44. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail Hükümeti Askerlik Tasarısı Krizinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.