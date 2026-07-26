İsrail Hükümeti Toplantılarını Yer Altına Taşıdı - Son Dakika
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İsrail Hükümeti Toplantılarını Yer Altına Taşıdı

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İsrail Güvenlik Kabinesi, İran gerilimi nedeniyle toplantılarını yer altındaki korunaklı bir tesiste yapacak.

İsrail hükümeti ile siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu Bakanlar Kurulunun (Güvenlik Kabinesi), İran'la yaşanan gerilim nedeniyle haftalık toplantılarını yer altındaki korunaklı bir tesiste yapacağı bildirildi.

İsrail resmi yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrail hükümetinin toplantısı İran'la yaşanan gerilim nedeniyle yer altındaki korunaklı bir tesise taşındı.

Walla haber sitesinde yer alan haberde de hükümet ile güvenlik kabinesinin bugün art arda yapılması planlanan toplantılarının yer altındaki bir tesiste gerçekleştirileceği belirtildi.

Toplantıların, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri saldırıları şu aşamada önemli ölçüde genişletmeme kararı aldığına ilişkin New York Times gazetesinde yer alan haberin ardından yapılacağı aktarıldı.

New York Times'ın haberine göre, Trump'ın 24 Temmuz'da üst düzey danışmanları ve yönetim yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından söz konusu karar alındı. Toplantıda, geniş çaplı askeri saldırıların yeniden başlatılmasının yol açabileceği risklerin Trump'a sunulduğu kaydedildi.

Gazete, görüşmelere katılan kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD ordusunun Orta Doğu'daki Patriot hava savunma sistemleri ve diğer savunma araçlarına ait füze stoklarının ciddi şekilde tükenmesi endişesinin, kararın alınmasında etkili olan başlıca unsurlardan biri olduğunu aktardı.

Öte yandan Walla, İsrail Savunma Bakanlığının dün akşam ülke genelinde "İç Cephede Özel Durum" ilanının 11 Ağustos'a kadar uzatılmasını talep ettiğini bildirdi. Talebin, İsrail Meclisinin (Knesset) Dışişleri ve Güvenlik Komitesinin onayına tabi olduğu belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi, Lübnan ve İran'ın da aralarında bulunduğu çeşitli cephelerdeki savaş ve saldırılarla eş zamanlı olarak "İç Cephede Özel Durum" ilanını birçok kez yürürlüğe koydu.

Bölgede yaşanan gerilim, ABD'nin yaklaşık iki haftadır İran topraklarındaki hedeflere hava saldırıları düzenlediği, Tahran'ın ise bölgedeki ABD üsleri ve askeri tesisleri ile Washington'la bağlantılı olduğunu öne sürdüğü noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla karşılık verdiği bir dönemde yaşanıyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümeti Toplantılarını Yer Altına Taşıdı - Son Dakika

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