İsrail Humus'taki Askeri Noktaları Vurdu

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin orta kesimindeki Humus ilinde Suriye ordusuna ait askeri noktaları hedef aldı.

İsrail, Suriye ordusuna ait, devrik Baas rejiminden kalma askeri noktaları hedef almaya devam ediyor.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin Humus ilinde Şemsin ve Şinşar beldelerinde devrik rejimden kalma askeri noktalara hava saldırıları düzenledi.

Saldırıda kayıp olup olmadığı bilinmezken, Suriye tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Şinşar'da, Suriye ordusuna ait hava savunma sistemlerinin bulunduğu biliniyor.