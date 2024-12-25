İsrail, Husilere Saldırıları Artıracak

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İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırıları artıracaklarını söyledi.

Yerel basında çıkan habere göre, Bar, İsrail Hava Kuvvetleri'nin pilot mezun töreninde Husilerle yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de Husilere yönelik 3 ayrı saldırı düzenlediklerini söyleyen Bar, hava saldırılarının "hızını ve yoğunluğunu gerektiği kadar artırarak sürdüreceklerini" ifade etti.

İsrail ile Yemen'deki Husiler arasındaki gerilim son günlerde giderek artıyor. Husiler, en son bu sabah İsrail'in orta kesimine yönelik balistik füzeyle saldırı girişiminde bulunmuştu. İsrail ordusu, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden engellendiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, 19 Aralık'ta Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlemişti. Saldırılarda en az 9 kişi hayatını kaybetmişti.