İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusu İstifa Etti - Son Dakika
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusu İstifa Etti

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusu, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısında yaşanan 'başarısızlıklar' nedeniyle istifa etti. Bu, Şin-Bet'te yaşanan ilk istifa oldu. İstifa açıklamasında, İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında ölen ve esir alınan İsraillilerden 'af dilemeyi bireysel ve ahlaki bir sorumluluk olarak hissettiğini' belirten yetkili, 'affedilmenin başarısızlığı hafifletmeyeceğini' ifade etti. Daha önce de İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi'nin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu, İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı ve Askeri İstihbarat Dairesi Şefi 7 Ekim'deki 'başarısızlıklar' nedeniyle istifa etmişti.

10.07.2024 22:56
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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Güney Bölgesi Sorumlusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısında yaşanan "başarısızlıklar" nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusunun istifası, Şin-Bet'te 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle yaşanan ilk istifa oldu.

İsmi paylaşılmayan Şin-Bet yetkilisi, istifa açıklamasında, İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında ölen ve esir alınan İsraillilerden "af dilemeyi bireysel ve ahlaki bir sorumluluk olarak hissettiğini" belirtirken, "affedilmenin başarısızlığı hafifletmeyeceğini" ifade etti.

İsrail'de 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle daha önce de istifalar yaşanmıştı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo 12 Mayıs'ta, Gazze'de saldırılar sonrası için "siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld da 9 Haziran'da, 7 Ekim'de "sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için" istifa ettiği açıklamıştı.

Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da "7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle" istifa kararı almıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusu İstifa Etti - Son Dakika

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