İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusu İstifa Etti

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İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) Güney Bölgesi Sorumlusunun, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'deki saldırısında yaşanan "başarısızlıklar" nedeniyle istifa ettiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Şin-Bet'in Güney Bölgesi Sorumlusunun istifası, Şin-Bet'te 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle yaşanan ilk istifa oldu.

İsmi paylaşılmayan Şin-Bet yetkilisi, istifa açıklamasında, İsrail'in Gazze'de büyük bir yıkıma yol açan saldırılarında ölen ve esir alınan İsraillilerden "af dilemeyi bireysel ve ahlaki bir sorumluluk olarak hissettiğini" belirtirken, "affedilmenin başarısızlığı hafifletmeyeceğini" ifade etti.

İsrail'de 7 Ekim'deki "başarısızlıklar" nedeniyle daha önce de istifalar yaşanmıştı. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyinin güvenlik politikası ve stratejik planlama sorumlusu Yoram Hamo 12 Mayıs'ta, Gazze'de saldırılar sonrası için "siyasi düzeyde kararlar alınmadaki başarısızlık" nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni komutanı Tuğgeneral Avi Rosenfeld da 9 Haziran'da, 7 Ekim'de "sınır bölgesindeki askeri üsler ile yerleşim birimlerini korumayı başaramadığı için" istifa ettiği açıklamıştı.

Askeri İstihbarat Dairesi Şefi Tümgeneral Aharon Haliva da 22 Nisan'da "7 Ekim saldırılarına yol açan başarısızlığı nedeniyle" istifa kararı almıştı.