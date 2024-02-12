İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA\'nın ofislerinin tahliye edilmesini talep etti

İsrail'deki Ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ofislerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.
The Times of Israel gazetesinin haberinde, İskan Bakanı Goldknopf'un, UNRWA'nın "Hamas ile işbirliği yaptığını" iddia ederek, konuya ilişkin İsrail Toprak Otoritesi'ne mektup gönderdiği belirtildi.
Goldknopf'un İsrail Toprak Otoritesi ile UNRWA arasındaki "tüm anlaşmaların derhal durdurulması" talimatını verdiği belirtilen haberde, BM kurumunun ofislerinden çıkartılmasını da istediği kaydedildi.
Haberde, Goldknopf'un söz konusu kararları gerçekleştirme yetkisi olup olmadığının "belirsiz" olduğu vurgulandı.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.
UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.
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