İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA'nın ofislerinin tahliye edilmesini talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA'nın ofislerinin tahliye edilmesini talep etti

İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA\'nın ofislerinin tahliye edilmesini talep etti

İsrail'deki Ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ofislerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu. Goldknopf, UNRWA'nın Hamas ile işbirliği yaptığını iddia ederek, İsrail Toprak Otoritesi'ne mektup gönderdi ve tüm anlaşmaların durdurulmasını ve BM kurumunun ofislerinden çıkartılmasını istedi. UNRWA, İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

12.02.2024 21:09  Güncelleme: 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'deki Ultra Ortodoks Birleşik Tevrat Yahudilik Partisi lideri ve İskan Bakanı Yitzhak Goldknopf, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) ofislerinin tahliye edilmesi talebinde bulundu.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, İskan Bakanı Goldknopf'un, UNRWA'nın "Hamas ile işbirliği yaptığını" iddia ederek, konuya ilişkin İsrail Toprak Otoritesi'ne mektup gönderdiği belirtildi.

Goldknopf'un İsrail Toprak Otoritesi ile UNRWA arasındaki "tüm anlaşmaların derhal durdurulması" talimatını verdiği belirtilen haberde, BM kurumunun ofislerinden çıkartılmasını da istediği kaydedildi.

Haberde, Goldknopf'un söz konusu kararları gerçekleştirme yetkisi olup olmadığının "belirsiz" olduğu vurgulandı.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim ve barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor. Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

İsrail, UNRWA'nın operasyonlarının tamamen sonlandırılmasını ve bölgeden ayrılmasını istiyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA'nın ofislerinin tahliye edilmesini talep etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 22:01:30. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA'nın ofislerinin tahliye edilmesini talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement