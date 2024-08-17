İsrail İHA'ları Gazze'de saldırı düzenledi: 5 Filistinli öldü

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İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında düzenlediği saldırılarda 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, İsrail'e ait bir İHA'nın, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli öldü.

Kentin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde bir evi hedef alana saldırıda ise bazı Filistinliler yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre ise Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde Madi ailesine ait eve İHA ile düzenlenen saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve El-Bureyc Mülteci Kampına topçu ateşiyle düzenlenen saldırıda da yerinden edilen bazı Filistinliler yaralandı, ancak sayı verilmedi.